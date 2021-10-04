★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن معظم من حصلوا على لقاح كورونا إذا أصيبوا بفيروس كورونا لا يحتاجون رعاية مركزة أو أجهزة تنفس صناعي، مؤكدة أن الجهاز الإداري للدولة به 3.4 مليون شخص، بخلاف العاملين في منظومة التعليم العالي والتربية والتعليم، وجرى تطعيم 3 مليون شخص، ويتبقى فقط 400 ألف شخص.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مساء أمس الأحد، مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية قناة الحياة، أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا، هي الأقل في الوفيات من أي موجة سابقة بالنسبة لعدد الإصابات، مؤكدة أن إشغال أجهزة التنفس الصناعي والرعاية المركزة حاليًا أقل من الموجات السابقة، التي شهدتها مصر.

موعد حصول طلاب الثانوية على لقاح كورونا

لقاح كورونا لطلاب الثانوية العامة

وأشارت «زايد»، إلى أن تلقيح طلاب الثانوية العامة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد سيبدأ خلال شهر، لافتة إلى أنه يجرى النزول بالعمر تدريجيًا، موضحة أن لقاحات كورونا المتوفرة في مصر، آمنة وفعالة.

كما شددت وزيرة الصحة، على ضرورة الانتهاء من تطعيم الأعمار التي فوق الـ18عامًا، مضيفة أن لقاح كورونا لايحمي من فيروس كورونا بنسبة 100%، لكنه بنسبة 100% يقي من الأعراض الحادة، ومن الوفيات، مستدلة على ذلك بانحفاض أعداد الوفيات خلال الموجة الرابعة عن الفترات السابقة.

وزيرة الصحة: لازم الناس كلها تاخد اللقاحات

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن معظم موظفى الجهات الحكومية تلقوا لقاح كورونا، قائلة: «خوفي مش على اللي شغال في الجهات الحكومية، لكن خوفي على الأشخاص اللي بيترددوا من أجل تلقي الخدمات، زي الشهر العقاري وإدرات المرور، الناس اللي هتروح من غير كمامات أو هتروح من غير ما تطعم، هتيجي تعدي غيرك من اللي جاية تتردد معاك، كلكم لازم تاخدوا اللقاح، مش هيسمح ليك إنك تخش من غير لقاح في وقت معين، فروح من دلوقتي خد اللقاح، عشرات الملايين من الناس تتردد على الجهات الحكومية لأخذ خدمات زي المحاكم والشهر العقاري، دي أماكن مغلقة، لازم الناس كلها تأخذ اللقاحات».