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ما هي الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها ؟.. تفاصيل

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ما هي الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها ؟.. تفاصيل ما هي الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها ؟.. تفاصيل

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نظم قانون الإجراءات الجنائية مسألة التصالح في الجرائم وأجاز هذا التصالح لمن يرتكب جريمة بأن يقدم أو وكيله الذي ينوب عنه ويمثله بتوكيل قضائي أن يتقدم بطلب للتصالح في جريمته، ما دام كانت تلك الجريمة من الجرائم التي يجوز فيها التصالح.

وقال القنون في هذا الشأن أنه «يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوي وبعد سريان الحكم وإعتباره نهائيا وباتا، وتأمر النيابة بحفظ الأوراق أو تصدر أمراً بألا وجه اقامة الدعوي الجنائية بحسب الاحوال, وتقضي المحكمة بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح, وتأمر النيبة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا وقع الصلح وقت تنفيذها, ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

وفي هذا الشأن إستثني القانون بعض الجرائم من جواز التصالح فيها، ومن أبرز هذه االجرائم هتك العرض وجريمة الخطف وخطف الأطفال وفرض السيطرة وترويع المواطنين وأيضا جريمة الإغتصاب. وذلك لكونها من الجرائم التي لا تخص المجني عليه فقط, بل تخص المجتمع ككل , فلا يجوز التصالح فيها.

المصرى اليوم

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