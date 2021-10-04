أخبار عاجلة

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

عروض مسرحية في 6 محافظات احتفاءً بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر (تفاصيل)

Print
عروض مسرحية في 6 محافظات احتفاءً بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر (تفاصيل) عروض مسرحية في 6 محافظات احتفاءً بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر (تفاصيل)

لاقتراحات اماكن الخروج

يحتفي البيت الفني للمسرح بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، برئاسة الفنان إسماعيل مختار بتقديم عدة عروض في ٦ محافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة» وفى إطار برنامج الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الداخلية، محافظة العربية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد إسماعيل تقديم عرض «أمر تكليف» من إخراج باسم قناوي بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية حتى الأربعاء ٦ أكتوبر، ينتقل بعدها لمحافظة الشرقية من الخميس ٧ أكتوبر وحتى ١١ أكتوبر، بينما يقدم عرض «صحينا يا سينا» من إخراج عصام الشويخ على مسرح قصر ثقافة دمياط حتى ٨ أكتوبر، ليقدم بعد ذلك بمحافظة الغربية ابتداء من ٩ حتى ١٣ أكتوبر، وعرض «عبور وانتصار» من إخراج محمد الخولي فيقدم ابتداء من الثلاثاء ٥ أكتوبر على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية وحتى ٩ أكتوبر، ينتقل بعدها إلى مسرح قصر ثقافة السويس ابتداء من ١٠ حتى ١٢ أكتوبر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»

السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات

السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات

أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية

أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية