عروض مسرحية في 6 محافظات احتفاءً بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

يحتفي البيت الفني للمسرح بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، برئاسة الفنان إسماعيل مختار بتقديم عدة عروض في ٦ محافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة» وفى إطار برنامج الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الداخلية، محافظة العربية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد إسماعيل تقديم عرض «أمر تكليف» من إخراج باسم قناوي بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية حتى الأربعاء ٦ أكتوبر، ينتقل بعدها لمحافظة الشرقية من الخميس ٧ أكتوبر وحتى ١١ أكتوبر، بينما يقدم عرض «صحينا يا سينا» من إخراج عصام الشويخ على مسرح قصر ثقافة دمياط حتى ٨ أكتوبر، ليقدم بعد ذلك بمحافظة الغربية ابتداء من ٩ حتى ١٣ أكتوبر، وعرض «عبور وانتصار» من إخراج محمد الخولي فيقدم ابتداء من الثلاثاء ٥ أكتوبر على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية وحتى ٩ أكتوبر، ينتقل بعدها إلى مسرح قصر ثقافة السويس ابتداء من ١٠ حتى ١٢ أكتوبر.