أخبار عاجلة

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجارة" تنفّذ أكثر من 47 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الاحترازات

Print
"التجارة" تنفّذ أكثر من 47 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الاحترازات "التجارة" تنفّذ أكثر من 47 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الاحترازات
قامت بتحرير 974 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها باللوائح

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 47.709 زيارات تفتيشية؛ لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة .

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 974 مخالفة فورية؛ تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا.

وأكدت وزارة التجارة متابعة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بجميع مناطق المملكة بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث يشترط إظهار حالة جميع المتسوقين حسب الحالة في تطبيق "توكلنا"، بحيث تكون (محصن بجرعتين) أو (محصن جرعة أولى) أو (محصن متعافى).

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية وعدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة، إضافة إلى عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص، حيث يتم ضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
«الصحة»: تسجيل 837 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 837 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

السعودية تسجل 59 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 59 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

رئيس اتحاد المطاعم الكويتي فهد الأربش: اقتصادات الغذاء تأثرت بشدة بسبب فيروس كورونا

رئيس اتحاد المطاعم الكويتي فهد الأربش: اقتصادات الغذاء تأثرت بشدة بسبب فيروس كورونا

رئيس «مياه القناة»: مستمرون في تطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا

رئيس «مياه القناة»: مستمرون في تطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا