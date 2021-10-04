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أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 07:00 صباحاً
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 07:00 صباحاً
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 06:24 صباحاً
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 06:24 صباحاً
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 06:24 صباحاً
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 06:24 صباحاً
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 06:24 صباحاً
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 06:24 صباحاً
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 06:24 صباحاً
اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 06:24 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
المتحدثة باسم الخارجية الروسية زاخاروفا ترقص على دفء شمس الخريف
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 04 أكتوبر 2021 01:46 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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