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رئيس «برلمانية حماة وطن»: التنمر ظاهرة سيئة.. وتنتشر أكثر في أوساط المراهقين

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رئيس «برلمانية حماة وطن»: التنمر ظاهرة سيئة.. وتنتشر أكثر في أوساط المراهقين رئيس «برلمانية حماة وطن»: التنمر ظاهرة سيئة.. وتنتشر أكثر في أوساط المراهقين

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قال النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن أنه لا شك وأن التنمر ظاهرة سيئة إنتشرت بشدة في الآونة الأخيرة خاصة في أعمار المراهقة والشباب ونتج عنها العديد من المشكلات الاجتماعية والجرائم.

وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأثنين، بتولي والمشرع في الآونة الأخيرة الإهتمام بتلك الظاهرة ومواجهتها تشريعيا وصدور القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل احكام قانون العقوبات واضافة المادة 50 مكررا ب لتنظيم جريمة التنمر لأول مرة ووضع تعريف لها. وأثني بهاء، على إهتمام النائب محمد السلاب تبنيه وإهتمامة بتنظيم الجريمة في حق أشخاص هم مسئولية المجتمع كله وليس مسئولية ذويهم فقط وقال:«نحن إذ نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ ونتفق مع أهدافه وفلسفته نورد تعليق يستهدف ضبط واحكام العقوبة نطرحه في المناقشة التفصيلية.»

وشدد النائب على أن التنمر يؤدي إلى أزمات نفسية كبيرة وتتفاقم مع الوقت في ظل أن المجتمع المصري له طبيعة خاصة تتعلق بنظرته إلى الطب النفسي .

المصرى اليوم

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