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حملة موسعة للنظافة بمدينة سيدي غازي لمواجهة كورونا في كفر الشيخ

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حملة موسعة للنظافة بمدينة سيدي غازي لمواجهة كورونا في كفر الشيخ حملة موسعة للنظافة بمدينة سيدي غازي لمواجهة كورونا في كفر الشيخ

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شهدت مدينة سيدى غازي، حملات مكثفة لأعمال الرش والتطهير والتعقيم لعدد من الشوارع والأبنية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين ولمواجهة كورونا.

وتابع علي سلامة، رئيس مدينة سيدى غازي، أعمال رش وتطهير شوارع المدينة، للوقاية من المستجد، بالإضافة إلى رش المصالح الحكومية، والمدارس، ومكاتب البريد، والمواقف، وأماكن الباعة الجائلين، وماكينات الصرف الآلي، ومحطة القطار، والشوارع الرئيسية والفرعية، ضمن الإجراءات الوقائية الاحتزارية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

سيدي غازي
سيدي غازي
سيدي غازي

المصرى اليوم

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