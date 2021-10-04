«تجارة عين شمس» تبدأ امتحانات القبول بالدراسات العليا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ فعاليات امتحانات القبول للمتقدمين للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاكاديمية بكلية التجارة جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.

وأعلنت الدكتورة هيام وهبه، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث عن بدأ فعاليات الامتحانات التحريرية للمتقدمين الجدد للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية خلال العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتجارة عين شمس، مع تطبيق كل الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وأضافت أنه طبقا لقرارت الجامعة، تمثل الامتحانات الشفهية والتحريرية نسبة ٣٠% من إجمالي درجة القبول، بينما تمثل المعايير والشروط المعلنة للتقدم من الاقسام العلمية نسبة ٧٠٪ من إجمالي درجات القبول.

وأشارت وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث إلى أنه تم الإعلان مسبقًا عن مقترح الخطة الزمنية للامتحانات الشفهة والتحريرية، والتي من المقرر أن تعقد خلال الأسبوعين الأول والثاني من شهر أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يخضع حوالي 120 طالب لامتحانات القبول ببرنامج الدكتوراه، و417 طالب لامتحانات الماجستير، علمًا بأن عملية القبول سوف تعتمد على عدة معايير أهمها الطاقة الاستيعابية للقسم العلمي المختص، كذلك فحص الملفات المقدمة، بالإضافة إلى نتيجة الامتحانات الشفهية والتحريرية.

وعن الإجراءات الاحترازية التي طبقتها كلية التجارة، فقد تم تقليل عدد الطلاب داخل كل لجنة حفاظ على التباعد الإجتماعي. كذلك تم تعقيم لجان الامتحانات قبل وبعد انعقاد الامتحان، أيضًا التأكيد على ارتداء الكمامات الطبية.