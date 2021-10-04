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رئيس الجامعة المصرية اليابانية: جاهزين لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد

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رئيس الجامعة المصرية اليابانية: جاهزين لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد رئيس الجامعة المصرية اليابانية: جاهزين لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد

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عقد .د أحمد الجوهرى – رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا اجتماعا لمناقشة استعدادات الجامعة للعام الدراسى الجديد حيث أكد انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات وأن الجامعة جاهزة لاستقبال الطلاب حيث تم تنفيذ خطة متكاملة لتحقيق أهداف العملية التعليمية ومراعاة جميع الإجراءات الاحترازية.

شارك في الاجتماع الدكتورة منى جمال الدين ابراهيم – عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة واعضاء هيئة التدريس التدريس ومهندسى المعامل والاداريين بالكلية.

استعرضت خلال الاجتماع عميدة الكلية المخرجات التعليمية والبحثية التي حققتها الكلية في العام الاكاديمى 2020/2021 وقدمت تهنئة للمهندس عمرو خضر بمناسبة مناقشة رسالة الماجستير بقسم هندسة مصادر الطاقة والدكتور احمد الوردانى بمناسبة ترقيته إلى درجة استاذ مشارك والدكتور حمدى ابو على بمناسبة ترقيته إلى درجة استاذ بقسم هندسة مصادر الطاقة. كما تم الترحيب بكلا من الدكتور محمود شرعان والدكتورة أمال السنباطى بمناسبة تعيينهم اساتذة مساعدين بقسم الهندسة البيئية بالكلية.

المصرى اليوم

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