الأنبا باخوم يترأس القداس الاحتفالي بعيد القديسة تريزا بكنيستها بالشرابية

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ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة عيد القديسة تريزا الطفل يسوع، بكنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك بالشرابية، بمشاركة القمص بيشوي فوزي، والأب جوزيف الكرملي، راعيي الكنيسة، وشعب الرعية

تخلل القداس الإلهي كلمة روحية من نيافة الأنبا باخوم للحضور عن حياة القديسة تريزا، وعن الخدمة الأمينة، والإيمان، مختتما كلمته بتهنئة كل الحضور بعيد القديسة تريزا الطفل يسوع.

تلا القداس الإلهي، تكريم كافة الخريجين، والفائزين بالمهرجان الإيبارشي لجميع المراحل بالكنيسة، كما قدم رعاة الكنيسة هدية شكر لنيافة الأنبا باخوم. واختتم اليوم بمنح البركة الرسولية الختامية من نيافة الأنبا باخوم للجميع.