محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالوحدة المحلية بالصالحية القديمة

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فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين بالوحدة المحلية بالصالحية القديمة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، لمتابعة إنتظام سير العمل، والتأكد من تواجد العاملين بمقر علمهم، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تفقد المحافظ أقسام الوحدة واطلع على سجل الحضور والإنصراف، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين بمواعيد العمل الرسمية. أوصى محافظ الشرقية العاملين بالوحدة المحلية بالصالحية القديمة بحسن إستقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون، مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء، لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

كما تفقد محافظ الشرقية شارعي طريق الصالحية الإسماعيلية والترعة المردومة، ليصدر تعليماته لرئيس مركز ومدينة فاقوس، بشن حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من شوارع القرية، وإزالة كافة الإشغالات والتنبيه على أصحاب المحال بالإلتزام بالمساحات المخصصة لهم، وتطبيق القانون على المخالفين. شهدت جولة المحافظ بشوارع قرية الصالحية القديمة متابعة أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، مشدداً على الشركة المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال، ودخول المشروع الخدمة لتحقيق الفائدة لأبناء القرية.

كما إلتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين من أبناء القرية، واستمع لمشاكلهم وتعرف على إحتياجاتهم موجهاً الجهات المعنية بتلبيتها فورا، مؤكداً على ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والتفاعل بشكل مستمر مع المواطنين والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم.