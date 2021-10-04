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وزيرة البيئة: محطة معالجة بحر البقر أكبر مشروع للحد من التلوث ومواجهة التغيرات المناخية

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وزيرة البيئة: محطة معالجة بحر البقر أكبر مشروع للحد من التلوث ومواجهة التغيرات المناخية وزيرة البيئة: محطة معالجة بحر البقر أكبر مشروع للحد من التلوث ومواجهة التغيرات المناخية

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أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاثنين، إلى جهود الحثيثة لمواجهة التحديات المائية، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح مؤخرًا أكبر محطة لمعالجة الصرف الصحي بمنطقة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3 لزراعة ما يقرب من نصف مليون فدان كأحد المشروعات الكبرى المنفذة للحد من التلوث وإتاحة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأكدت «فؤاد» في بيان، الاثنين، على أهمية ملف صون التنوع البيولوجي واهتمام مصر الكبير به، فمن خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP 14 تم الاتفاق على خطة طموحة للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، وتم الانتهاء من مسودتها ليتم مناقشتها خلال COP26 الذي ستتسلم رئاسته الصين من مصر خلال أيام، مشيرة إلى الترابط الواضح بين تحديات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، مما استدعى مصر خلال COP14 لإعلان المبادرة العالمية للربط بين مسار الاتفاقيات الثلاث بالعمل بنهج موحد ومتكامل وتطبيق هذا النهج على منطقة المتوسط.

وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للحد من تلوث البحر المتوسط والعمل على تتظيفه من المخلفات وخاصة البلاستيك، والحفاظ على موارده الطبيعية ودعم مجتمعاته المحلية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد الاجتماع الوزاري الثانى للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط، والذي تستضيفه مصر بحضور وزراء البيئة من الاردن وليبيا وسفير دولة الجزائر، وفرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي الصفقة الخضراء، وبمشاركة وزراء وممثلى ووفود 42 دولة فعليا وعبر الفيديو كونفرانس، لبحث التحديات البيئية المشتركة وخطة العمل المقبلة في ظل تهديدات تغير المناخ للمنطقة.

المصرى اليوم

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