مترو برازيل تؤسس مقرًا إقليميًا في دبي

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في الأول من سبتمبر 2021 قامت مترو برازيل، وهي أول منصة تجارة إلكترونية في العالم متخصصة في تسويق المنتجات البرازيلية الأصلية، بتأسيس مقرٍ إقليمي في دبي كوميرسيتي (Dubai CommerCity)، المنطقة الحرة الأولى الرائدة والمخصصة حصريًا للتجارة الإلكترونية.



الانتقال من ساو باولو إلى الإمارات العربية المتحدة، وإلى دبي كوميرسيتي على وجه التحديد، هو قرار استراتيجي تم اتخاذه ليعود بالنفع على النمو المتسارع لمترو برازيل في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. ما ساعد بشكلٍ أكبر في اتخاذ هذا القرار، هي المزايا الحصرية التي تقدمها دبي كوميرسيتي من حيث مرافق المنطقة الحرة، وقابلية التوسع مستقبلًا، والتصميم الفريد، والمكانة المميزة باعتبارها مركزًا عالميًا للحلول المتكاملة، بالإضافة إلى قربها من مطار دبي الدولي، وهو مفتاح الشحن الإقليمي.

وقد أعلن السيد علاء قره علي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمترو برازيل، بأن المقر الإقليمي الجديد سوف يحتوي على أحدث المكاتب الفنية، والمستودعات ذات المستوى العالمي، والخدمات اللوجستية المتقدمة، بالإضافة إلى مركز متخصص في خدمة العملاء، والاستثمارات الرئيسية لتوسعة نطاق الأعمال التجارية.



كان هذا الإعلان بحضور أعضاء الغرفة التجارية العربية البرازيلية (فرع دبي) الإمارات العربية المتحدة، والذين يتمتعون بعلاقة وثيقة ومستمرة مع مترو برازيل منذ إنشائها قبل أربع سنوات. حيث لا يزال كلاهما ملتزمين على نحوٍ متبادل بزيادة العلاقات التجارية بشكلٍ مستمر بين البرازيل والدول العربية ودبي كوميرسيتي، والتي امتدت إلى دعم مترو برازيل لتسهيل انتقالها.



ثم شكر السيد علاء قره علي الأعضاء على دعمهم المتواصل وشراكتهم القيمة، وأكد لهم أن مترو برازيل ستواصل ريادتها في تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البرازيل والعالم العربي، مع مواصلة دفع عجلة النمو العالمي والمبتكَر للتجارة الإلكترونية.

عن مترو برازيل

تم إطلاق مترو برازيل في عام 2017 في ساو باولو – البرازيل لأول مرة. حيث بدأت في بيع المنتجات البرازيلية الأصلية إلى منطقة الشرق الأوسط. ومنذ ذلك الحين، توسعت إلى تزويد السوق العالمي بالعملاء في أكثر من 80 دولة.



مع تزايد الطلب على المنتجات البرازيلية عالية الجودة، زادت أيضًا عروض منتجات مترو برازيل. تشمل هذه العروض مجموعة منتجات من عدة أنواع وماركات من المشدات، والملابس الداخلية، ومستحضرات التجميل، والعناية بالشعر، والعناية بالبشرة، وكذلك الملابس الرياضية.



بالإضافة إلى هذا المزيج الرائع والمتنامي من المنتجات، كان النمو السريع لمترو برازيل مدفوعًا بالالتزام الشديد بتقديم أفضل تجربة تسوق وخدمة للعملاء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا وأوروبا وأستراليا.



اليوم، تقوم مترو برازيل بالبيع بالتجزئة لمنتجات العلامات التجارية البرازيلية البارزة مثل Plie و Loola و Lupo و RIOBELO و Hope و Liz و Sao Lindas و Nazca و Lizze و Oil Therapy وغيرها الكثير. وتتمتع بشراكات قوية مع Aramex و DHL و Plante Arvore، وهو برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الملتزم بإعادة تشجير غابات الأمازون.