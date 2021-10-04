ضبط 5 الاف قطعة حلوى المولد مجهولة المصدر بالقاهرة

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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط 5 الاف قطعة حلوى جافة "لديده – بسيمة- سمسمية" - 3٫230 طن "عسل جلوكوز – سكر – جوز هند – نشا – سمسم – فول سودانى – بندق – زبيب" – أدوات تصنيع – 5 إسطوانات غاز – 500 كرتونة فارغة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) بحوزة (المسئول عن مصنع حلوى "جافة" كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة) وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص ، وقيامه بتصنيع الحلوى الجافة مستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.