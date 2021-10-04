أخبار عاجلة

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط 5 الاف قطعة حلوى المولد مجهولة المصدر بالقاهرة

Print
ضبط 5 الاف قطعة حلوى المولد مجهولة المصدر بالقاهرة ضبط 5 الاف قطعة حلوى المولد مجهولة المصدر بالقاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط 5 الاف قطعة حلوى جافة "لديده – بسيمة- سمسمية" - 3٫230 طن "عسل جلوكوز – سكر – جوز هند – نشا – سمسم – فول سودانى – بندق – زبيب" – أدوات تصنيع – 5 إسطوانات غاز – 500 كرتونة فارغة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) بحوزة (المسئول عن مصنع حلوى "جافة" كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة) وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص ، وقيامه بتصنيع الحلوى الجافة مستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين : احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر

التموين : احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر

وزارة التموين: سعر كيلو الحلوى يبدأ من 65 جنيها.. وتخفيضات تصل لـ30%

وزارة التموين: سعر كيلو الحلوى يبدأ من 65 جنيها.. وتخفيضات تصل لـ30%

وزير التموين يرد هل يوجد إضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية؟

وزير التموين يرد هل يوجد إضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية؟

وزير التموين: زيادة سعر الخبز في صالح المواطن.. ولن يتم السماح بتصدير الأرز

وزير التموين: زيادة سعر الخبز في صالح المواطن.. ولن يتم السماح بتصدير الأرز