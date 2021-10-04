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ضبط ٨ طن أرز وسكر مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

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ضبط ٨ طن أرز وسكر مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية ضبط ٨ طن أرز وسكر مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية ،والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة ،وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، حملة تفتيشية رفقة مباحث التموين ومركز الشرطة، وتمكنت الحملة أثناء مرورها أمام قرية كفر أبوحطب من ضبط سيارة جامبو قادمة من عزبة الصعايدة التابعة لمركز ههيا، متوجهة إلى ملوي بالمنيا محملة بعدد 283 باكتة سكر تمويني بداخل كل باكتة عدد 20 كيس، زنة الكيس الواحد كيلو جرام، بإجمالي كمية مقدارها 5طن و660 كيلو جرام سكر تمويني، وبعدد 117 باكتة أرز تموين بداخل كل باكتة عدد 20 كيس، زنة الكيس الواحد كيلو جرام بإجمالي كمية مقدارها 2 طن و340 كيلو جرام أرز تمويني.

ليصل إجمالي كمية السكر والأرز المضبوط 8 طن مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 1304 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الاقرارات اللازمة بذلك، وتسليم السائق والسيارة المضبوطة إلى مركز شرطة ههيا للعرض على النيابة العامة .

المصرى اليوم

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