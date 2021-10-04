«عماد خليل» يحصل على عضوية اللجنة العامة بمجلس النواب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحصوله على عضوية اللجنة العامة بمجلس النواب.

‏‎وكانت هيئة مكتب مجلس النواب، اختارت خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، ٥ أعضاء في تشكيل اللجنة العامة كان من بينهم النائب عماد خليل.

‏‎ووفقا لنص المادة مادة ٢٤ ‏‎تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من وكيلي المجلس ‏‎ورؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية. على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة ابتداءً من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة.

‏‎كم تضم الأمانة العامة للمجلس، خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

‏‎ويُدعى الوزيرُ المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (26) من هذه اللائحة.

وتختص اللجنة العامة بعدة مهام، من بينها مناقشة الموضوعات العامة والأمـور الهامة التي يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

‏‎