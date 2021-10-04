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«الأطباء» تعلن عن حاجتها لموظفين بنظام التعاقد السنوي

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«الأطباء» تعلن عن حاجتها لموظفين بنظام التعاقد السنوي «الأطباء» تعلن عن حاجتها لموظفين بنظام التعاقد السنوي

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أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن حاجتها لمحاميين وموظفين إداريين، للعمل بمقر النقابة في دار الحكمة، واشتمل الإعلان عن حاجة النقابة لمحامين وموظفين إداريين.

وأضاف إعلان النقابة: «على أن تتوافر في المتقدمين الشروط التالية: أولاً بالنسبة للمحاميين، أن يكون مقيداً أمام المحاكم الابتدائية على الأقل، وبالنسبة للموظفين الإداريين، واصلين على مؤهلات عليا مناسبة، وإجادة الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية».

وتابع: «يشترط لجميع الوظائف ألا يزيد العمر عن خمسة وثلاثون عاماً (35) مع تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها «للذكور»، وتقدم الطلبات بإدارة شؤون العاملين بنقابة الأطباء -42ش القصر العيني حتي تاريخ 5 أكتوبر 2021، للاستعلام 27943166- 27940738- 01001600561».

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