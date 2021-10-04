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تصريح صادم لرئيس الوزراء السوداني حول وضع الأمن المائي في بلاده

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تصريح صادم لرئيس الوزراء السوداني حول وضع الأمن المائي في بلاده تصريح صادم لرئيس الوزراء السوداني حول وضع الأمن المائي في بلاده

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أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الاثنين 4 أكتوبر، أن السودان يعاني من شح في المياه.

جاء ذلك خلا كلمة حمدوك، أثناء الإشراف على تدشين وزارة الري والموارد المائية الإستراتيجية الوطنية الموحدة للمياه في السودان، إن السودان لا يملك المياه الكافية لاستهلاك المواطنين، وذلك وفقا لما نشرته وكالة أنباء السودان الرسمية «سونا».

وحسب وكالة الأنباء السودانية تعد هذه الإستراتيجية الأولى من نوعها للعشر سنوات المقبلة 2021-2031 لقطاع المياه في السودان تغطي ثلاثة محاور رئيسية، إدارة الموارد المائية، إمدادات مياه الشرب، ونظم الري

وتتضمن الإستراتيجية التحديات وفرص التدخل للاستغلال الأمثل لموارد البلاد الطبيعية الدائمة بالبلاد بالإضافة إلى الأمطار الموسمية لتوفير مياه الشرب والزراعة.

وشارك في إعداد الإستراتيجية خبراء مختصون من وزارة الري والموارد المائية وأكاديميون بجانب مشاركة مكثفة من كل أصحاب المصلحة بالإضافة إلى الجهات الإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال المياه كالأمم المتحدة واليونسيف ومنظمة الفاو والبنك الدولي وخبراء من داخل وخارج السودان بينها أمريكا وهولندا وإنجلترا ودول أفريقية.

جدير بالذكر أن سلطات المياه في الخرطوم، أعلنت في يوليو الماضي خروج عدد من محطاتها النيلية عن الخدمة، بسبب انحسار مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق اللذين يتكون منهما نهر النيل.

ونسبت تقارير إلى مدير هيئة المياه، أنور السادات الحاج أمس، أن بعض محطات المياه في الأجزاء الثلاثة من العاصمة (أم درمان والخرطوم بحري) تأثرت بانحسار مياه الأنهر الثلاثة، مما اضطر السلطات لخفض منصات الضخ إلى أدنى مستوى لها، الأمر الذي أحدث نقصاً كبيراً في مياه الشرب النقية.

المصرى اليوم

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