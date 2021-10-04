أحمد صالح : فيلم «ليل» عن قصة حقيقية لأم رأيتها في فلسطين

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قال المخرج أحمد صالح إن فيلمه التحريك القصير «ليل» عن قصة حقيقية واستغرق في صناعته 4 سنوات، وتابع في تصريحات له: «الفيلم عن قصة حقيقية، دفعتني لسؤال كيف تتمنى أم أن تسمع خبر وفاة ابنتها، فهذه الأمنية عكس طبيعة الأم والحياة.. صنعت الفيلم بعدما أدركت الإجابة» .

وأضاف صالح: «سعيد بعرض الفيلم لأول مرة لجمهور عربي من خلال مهرجان الجونة، بعد عرضه العالمي الأول بمهرجان لوكارنو»، الفيلم ينافس بعرض عربي أول في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والذي يُقام في الفترة ما بين 14 و22 أكتوبر المقبل.

وقالت المنتجة مي عودة عن المنافسة بالمهرجان: سعيدة بتواجدي في مهرجان الجونة، ومشاركتي بفيلم التحريك «ليل»، وأعتقد أن علينا أن ندعم هذه النوعية المميزة من الأفلام، وقد أثبت الثلاثي الأشقاء أحمد صالح، سائد صالح، صالح صالح موهبتهم الرائعة من خلال 3 أفلام تحريك قدموها لنا، أحدثهم فيلم «ليل»، الذي ينافس في مهرجان الجونة، أتمنى أن نفرح هذه المرة مثلما فرحنا العام الماضي بخمس جوائز لفيلم «200 متر».

وتبدأ أحداث الفيلم عندما يسرق غبار الحرب النوم من الأعين، ويجلب لَيل السلام والنوم لكل سكان المدينة المُحطمة، لكن أعين والدة الطفل المفقود تبقى مفتوحة، فيحاول لَيل خداعها لتنام، وبهذا ينقذ روحها القلقة، وكان الفيلم قد حظى بعرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي حيث نافس في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة «نمور الغد»، وقام بالأداء الصوتي للفيلم هيام عباس، رافا العريضي، سلمى صالح، ومن تأليف ومونتاج وإخراج أحمد صالح.

يذكر أن أحمد صالح هو كاتب ومخرج فلسطيني أردني ألماني، أطلق فيلمه الأول عام 2012 بعنوان «البيت»، ليحصل على المركز الثاني كأفضل فيلم ألماني قصير، وفيلمه القصير الثاني هو «عيني»، والذي حصل على أوسكار الطلاب كأفضل فيلم قصير عام 2016، ويعتبر فيلم «ليل» هو ثالث أفلامه القصيرة والذي عُرض عالميًا للمرة الأولى في مهرجان لوكارنو السينمائي.