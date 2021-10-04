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"الدباسي" لـ"سبق": "الملكية الفكرية" تصب في صالح المملكة وشعبها ولا مفر من المحافظة عليها

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"الدباسي" لـ"سبق": "الملكية الفكرية" تصب في صالح المملكة وشعبها ولا مفر من المحافظة عليها "الدباسي" لـ"سبق": "الملكية الفكرية" تصب في صالح المملكة وشعبها ولا مفر من المحافظة عليها
شددت على ضرورة تأكد دور النشر من عدم تعارض محتوى الكتب مع الدين

شددت المدير التنفيذي لحق المؤلف في الهيئة للملكية الفكرية الدكتورة هانوف الدباسي، على ضرورة تأكد دور النشر من عدم تعارض محتوى الكتاب مع الدين أو قيم المجتمع، وألا يحرض على الكراهية أو العنصرية.

وطالبت "الدباسي" خلال مشاركتها في ندوة مؤتمر الناشرين، الذي عُقد اليوم (الاثنين) في معرض الرياض للكتاب، دور النشر بالمحافظة على حقوق الملكية الفكرية، والتأكد من ملكية المؤلف لأفكار الكتاب قبل التعاقد معه على النشر.

وحول الفوائد الافتراضية التي تجنيها المملكة من محافظة دور النشر على حقوق الملكية الفكرية، قالت هانوف الدباسي لـ"سبق": "إن المحافظة الفكرية تصب في صالح المملكة وشعبها، ولا مفر من المحافظة عليها، والمملكة تجني منها فوائد عديدة في صدارتها زيادة القيمة المعرفية، وزيادة الوعي المتولد عن المعرفة لدى المجتمع؛ مما يحفز الوعي لدى أفراد المجتمع للمعرفة وإنتاج المعرفة سواء كانت معرفة أدبية وفنية أو معرفة علمية".

وأضافت: "من الفوائد المهمة التي تجنيها المملكة أيضًا، القيمةُ الاقتصادية؛ حيث يترتب على زيادة وعي المجتمع بأهمية حقوق الملكية الفكرية، زيادة القيمة الاقتصادية للأعمال الفكرية المنتجة التي غالبًا ما تجد طريقها إلى الانتشار والرواج".

وبيّنت أن الملكية الفكرية تُفسح المجال للأعمال الفكرية بأشكالها المختلفة للتداول، فالكاتب الذي يؤلف كتابًا، يحصل على مقابل مادي للتأليف، وكذلك دور النشر والمطابع، وهذه هي القيمة الاقتصادية للكتاب.

ولفتت إلى أن تشديد الهيئة السعودية لحقوق الملكية الفكرية على حقوق الملكية الفكرية، ينسجم تمامًا مع مستهدفات "رؤية 2030"، التي أنشئت الهيئة في الأصل تطبيقًا لمقرراتها في المجال الفكري؛ حيث تهدف "رؤية 2030" إلى تعزيز ورفع القيمة المعرفية لأفراد المجتمع السعودي، ومن ثم تعزيز وحماية المعرفة.

من ناحيتها، أفادت الدكتورة نورة العماري خلال مشاركتها، بأن حق المؤلف ينشأ بمجرد شروعه في تأليف الكتاب، ويستمر خلال حياته، كما يستمر بعد وفاته لمدة 50 سنة.

ودعت الكُتّاب ودور النشر إلى الاستفادة من العيادات الاستشارية التي توفرها الهيئة السعودية لحقوق الملكية الفكرية، والتي تُعقد افتراضيًّا أو مباشرة لتوفير كل المعلومات والإجراءات التي تتطلبها عمليات النشر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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