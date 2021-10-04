«أنا أوحش من الأول».. إيمي سمير غانم تكشف حالتها النفسية

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صدمة وأزمة نفسية كبيرة تعيشها الفنانة إيمي سمير غانم بعد رحيل والديها الفنان القدير سمير غانم والفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، وكان لوفاتهما أثرا كبيرا على الأسرة كاملة، ونشرت إيمي قبل ساعات صورة تجمع والديها الراحلين.

وعلقت عليها وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام: «كل لحظه بتمر عليا شايفاكم قدام عيني وانتوا بتتألموا وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجه.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله، بس أنا مش عارفه أكون تمام، كل وقت بيعدي كنت فاكرة هكون أحسن، بس الحقيقة إني أوحش من الأول، وكل حاجه عملتها بس مش بهدا، الحمدلله على نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء أكيد بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي أكون كويسة وأصبر أكتر من كده والحمد لله على أي ابتلاء أنا راضية».