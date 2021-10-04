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رغم الخسارة.. باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي

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رغم الخسارة.. باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي رغم الخسارة.. باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي

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حقق رين مفاجأة كبرى بالفوز على باريس سان جيرمان في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي، أمس الأحد.

وبالرغم من مشاركة كل نجوم سان جيرمان بقيادة ليونيل ميسي، ونيمار، وكيليان مبابي، وأنخيل دي ماريا، كسر أصحاب الأرض كبرياء فريق العاصمة، بل وسيطروا على المباراة ولم يهددهم الضيوف كثيرا، وانتهت المباراة بخسارة سان جيرمان (2-0).

ويشهد ترتيب الدوري الفرنسي منافسة شديدة قوية بين باريس سان جيرمان والوصيف لنس الذي يقدم أداءًا جيدًا هذا الموسم.

ويحتل نادي العاصمة صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات، فاز في 8 منها وخسر في واحدة.

ويأتي فريق لنس في وصافة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة، بعدما فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر مباراة وحيدة.

بينما يحل فريق نيس ثالثًا برصيد 16 نقطة، بعدما شارك في 8 مباريات، فاز في 5 منهم، وتعادل في 2 وخسر واحدة.

وجاء فريق أنجيه في المركز الرابع برصيد 16 نقطة أيضًا، بينما يحتل أولمبيك مارسيليا المركز الخامس برصيد 14 نقطة، متعادلا بعدد النقاط مع موناكو في المركز السادس، ولوريان في المركز السابع، وليل صاحب المركز الثامن.

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