«ألسن عين شمس» تكرم فريقي الكورال والتمثيل بالجامعة

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نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، الإثنين، احتفالية لتكريم طلاب الكلية المشاركين الأنشطة الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، مع مراعاة الإجراءات الإحترازية، والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة ود.عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

وكرمت د.سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، طلاب الكلية المشاركين في الأنشطة الثقافية في ختام العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، حيث تم تكريم فريق كورال الكلية لحصولة على المركز الأول على مستوى الجامعة، خلال مشاركتة في فعاليات مهرجان الموسيقي والكورال للمنوعات ٢٠٢٠/٢٠٢١، كما تم تكريم فريق تمثيل الكلية لمشاركته المتميزة خلال فعاليات مهرجان «الكبرى للتمثيل»، وحقق المركز الخامس بعرض بعنوان «القنال»، والذي رصد حياة المصريين اللذين قاموا بحفر قناة السويس سنة ١٨٥٩، بحضور لفيف من أساتذة ومسئولي الكلية وطلابها.

وأكدت عميد الكلية أن الأنشطة المختلفة تساهم في بناء شخصية الطلاب، وتعد ركنًا أساسيًا بجانب المواد التعليمية داخل الجامعة لصقل مهارات الطلاب وإكتشاف مواهبهم مبكرًا، وشددت على أن الجامعة تعمل وفق خطة إستراتيجية؛ تستهدف تنمية العنصر البشري واستثمارة قبل التخرج من خلال دعمها الكامل لطلابها في مختلف الأنشطة، مشيدة بمستوى فريق كورال الكلية الذي قدم عرضًا متميزًا.