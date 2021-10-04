اعترافات عصابة سرقة المساكن بالخليفة

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نجح ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3أشخاص ، قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" ، تبين أنهم وراء إرتكاب العديد من الحـوادث ، وقيامهم بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها فى شراء أرصدة إلكترونية بإحدى الألعاب على شكبة "الإنترنت" من خلال محال "سايبر" بالمنطقة محل سكنهم.

وبحوزتهم (جهاز لاب توب – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة ) مجهولين المصدر ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (4) حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب ، كما أقروا بشرائهم الهواتف المحمولة المضبوط بحوزتهم من متحصلات وقائع السرقة ، وإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها داخل (2) محل "سايبر " عن طريق تسليم المبالغ المالية المستولى عليها لمالكيهما مقابل منحهم رصيد إلكترونى بحساباتهم بإحدى ألعاب الفيديو ، وتم بإرشادهم ضبط مالكى المحلين المشار إليهما وتبين أنهما (شخصين ، مقيمان بدائرة القسم) ، كما عثر بداخل المحلين على (7 أجهزة كمبيوتر والمستخدمين فى الألعاب الإلكترونية – مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة) ، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين أيداها، وأضافا بأن المبالغ المالية المضبوطة تحصلا عليها من المتهمين المضبوطين، وعلمهما بأنها من متحصلات وقائع سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بالسرقة .