بالأسماء.. علي أبو جريشة يكشف صفقات الإسماعيلي الصيفية

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أكد على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي أنه يجب أن يكون هناك دعم من الدولة للأندية الشعبية في الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار اللاعبين.

وقال أبوجريشة في تصريحات تلفزيونية: «الأندية الشعبية ستعاني الأمرّين في الفترة المقبلة، وإذا لم يكن هذا الموسم سيكون الموسم المقبل، لابد من دعم الأندية الشعبية لمواجهة أندية الشركات في أسعار اللاعبين».

وأضاف : «بعد ذلك سنلعب بطولة دوري الشركات التي تصرف الملايين، ولست معترضا على الأمر، ولكن يجب أن يتم دعم الأندية الشعبية من الدولة».

وعن التعاقدات التي أبرمها الفريق خلال الميركاتو الصيفي قال: «نجحنا حتى الآن في التعاقد مع كل من محمد الترهوني وأحمد عادل عبدالمنعم، وعصام صبحي وعمر رضوان وأحمد عيد، ونحاول التعاقد مع لاعب إفريقي، ولم نستقر عليه بعد، لأننا نتابع عددا من اللاعبين».

وعن مصير شكري نجيب، مهاجم الفريق قال: «شكري نجيب مستمر معنا، وننتظر المجلس القادم لكي يجدد تعاقده».