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لحسم موقف اللاعب.. عرض جديد من الأهلي لإنهاء أزمة مستحقات أجايي

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لحسم موقف اللاعب.. عرض جديد من الأهلي لإنهاء أزمة مستحقات أجايي لحسم موقف اللاعب.. عرض جديد من الأهلي لإنهاء أزمة مستحقات أجايي

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عرضت إدارة الأهلى على جونيور أجاى، الحصول على 600 الف دولار باقى مستحقاتة المالية لفسخ تعاقده بالتراضى وقبول عرض نادى فاركو الذى طلب ضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الحالية، وطلبت الإدارة من اللاعب سرعة حسم موقفه قبل غلق القيد حتى يتمكن من الانتقال الى نادى جديد.

كانت الأيام الماضية قد شهدت خلاف بين اللاعب وإدارة النادى بسبب المستحقات المالية حيث طلب اللاعب الحصول على 900 الف دولار بينما حددت ادارة الأهلى 450 الف دولار قبل ان ترفعها الى 600 الف دولار وينتظر حسم الموضوع خلال الساعات المقبلة .

واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين والتي استمرت لمدة ٣ أيام، واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة، ويستعد الأهلى لمواجهة الحرس الوطنى المقررة 16 أكتوبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا .

وكان الأهلي قد خاض تجربة ودية أمام الغابة انتهت بفوز الفريق بـ٧ أهداف دون رد، ثم منح الجهاز الفني راحة ثلاثة أيام للاعبين قبل أن يواصل استعداداته اليوم لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر التي تقام يوم ١٦ أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

المصرى اليوم

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