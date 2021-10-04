رسميًا نتيجة تنسيق الأزهر 2021| خطوات الحصول على النتيجة (رابط الاستعلام)

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يشهد محرك البحث جوجل عمليات بحث مستمرة منذ مساء أمس وحتى الآن، عن نتيحة تنسيق الأزهر 2021 ، طرق الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2021 ، ورابط نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر، مع إعلان جامعة الأزهر أنه تقرر إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم ومعاهدها الفنية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١م، اليوم الاثنين، من خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2021 .

نتيجة تنسيق الأزهر 2021

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

الآن لينك نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021 بنين وبنات لطلاب علمي وادبي والشعبة الإسلامية.

يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2021، من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع الإلكتروني للازهر الشريف.. اضغط هنــــــــــــــــــــا

2- اختيار نتيجه تنسيق الثانويه الازهريه .

3- يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه والاسم الثلاثى.

4- انتظر للحظات حتى تتوفر النتيجة أمامه. ولابد أن يقوم بطبع بطاقة الترشيح.

نتيجة تنسيق الأزهر 2021

مؤتمر نتيجة تنسيق الأزهر 2021

أعلن الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، نتيجة تنسيق الأزهر 2021، القبول بكليات جامعة الأزهر للعام 2021، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ 75178 طالبا، تقدم منهم للتنسيق 64075 طالبا. وأشارت الجامعة إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة 627 درجة، وطب الاسنان 621 درجة ،و هندسة بنين 613 .

واوضح ان الجامعة استطاعت عقد امتحانات للطلاب الوافدين في بلدانهم بسبب ازمة كورونا التي حالت دون رجوعهم، مضيفا ان الجامعة انتهت من انشاء 4 مراكز امتحانات اثنين في القاهرة واخر في اسيوط ومثله في دمياط، لافتا إلى ان السبت 9 اكتوبر بدء العام الدارسى بجامعة الأزهر.