«حقوق انسان النواب»: التنمر على ذوي الإعاقة من أسباب الإنتحار

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أعلن النائب أيمن أبوالعلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون بتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، واكد خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين اثناء مناقشة تعديلات قانون ذوى الإعاقة، أنه يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.

و أضاف «أبوالعلا» ان التنمر أمر غير مقبول بمختلف اشكاله، لفظى وجسدى ونفسى، بالإضافة إلى أنه في هذه الحالة يكون متعمدا، إلى جانب إختلاف معايير القوة في حالات الأشخاص ذوى الإعاقة.

و تابع ان التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، يتسبب في إصابتهم بعدم الثقة وعدم القدرة على التواصل الإجتماعى، بالإضافة إلى الإنتحار، مشيرا إلى ان الدراسات أثبتت أن 60% من الأشخاص ذوى الإعاقة يتعرضون للتنمر سواء في المدارس أو غيرها من الأماكن.