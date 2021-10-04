أخبار عاجلة

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«حقوق انسان النواب»: التنمر على ذوي الإعاقة من أسباب الإنتحار

Print
«حقوق انسان النواب»: التنمر على ذوي الإعاقة من أسباب الإنتحار «حقوق انسان النواب»: التنمر على ذوي الإعاقة من أسباب الإنتحار

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب أيمن أبوالعلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون بتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، واكد خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين اثناء مناقشة تعديلات قانون ذوى الإعاقة، أنه يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.

و أضاف «أبوالعلا» ان التنمر أمر غير مقبول بمختلف اشكاله، لفظى وجسدى ونفسى، بالإضافة إلى أنه في هذه الحالة يكون متعمدا، إلى جانب إختلاف معايير القوة في حالات الأشخاص ذوى الإعاقة.

و تابع ان التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، يتسبب في إصابتهم بعدم الثقة وعدم القدرة على التواصل الإجتماعى، بالإضافة إلى الإنتحار، مشيرا إلى ان الدراسات أثبتت أن 60% من الأشخاص ذوى الإعاقة يتعرضون للتنمر سواء في المدارس أو غيرها من الأماكن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»

السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات

السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات

أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية

أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية