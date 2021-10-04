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نائب أمير الكويت ولي العهد يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

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نقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد.. وبحثا العلاقات الثنائية المتميزة

نائب أمير الكويت ولي العهد يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد، في قصر بيان، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق.

ونقل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ولسمو نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت.

وقد حمّل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظهما الله - وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، ومن الجانب الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، ووكيل الديوان الأميري مدير مكتب أمير دولة الكويت أحمد فهد الفهد، ومدير مكتب ولي العهد في دولة الكويت الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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