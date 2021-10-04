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رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

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بحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها

رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

استقبل الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في قصر بيان، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، ومن الجانب الكويتي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل.

رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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