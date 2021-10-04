شراكة تجمع "إثراء" و"أدب" لإثراء المحتوى العربي في معرض الكتاب

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"مد للترجمة".. عبر تقديم كتب فكرية وأدبية تتميز بالعمق وبساطة اللغة للقارئ

جمعت شراكة ثقافية بين مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" ومؤسسة "أدب"، من أجل تعزيز المحتوى العربي، عبر تقديم كتب فكرية وأدبية تتميّز بالعمق وبساطة اللغة للقارئ العربي، من خلال مشروع "مد" للترجمة، الذي يعد أحد المشروعات الحيوية ثقافياً؛ نظراً لما تحتله الترجمة من مكانٍ بارزٍ في تداخل الثقافات وحواراتها، وجاء ثمرةً لدعم "إثراء" للمؤثرين ثقافياً في المملكة وتمكين مشاريعهم الثقافية.

وتشارك "أدب" في معرض الرياض الدولي للكتاب في هذا العام بـ 14 إصداراً ضمن مشروع "مد" للترجمة، إلى جانب أكثر من ألف دار نشر تشارك في أكبر دورة بتاريخ معارض الكتب في المملكة.