ضبط 3 متهمين لقيامهم بسرقة «توك توك» من مواطن بالإكراه في القاهرة

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شنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين، تمكنت من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وبحوزتهما سلاح أبيض «سكين»عليه آثار دماء- مبلغ مالى.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وعن سبب تواجد الدماء على السلاح المضبوط، أقرا بقيامهما بالإشتراك مع (سائق ) بسرقة مركبة «توك توك» من أحد الأشخاص كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة حلوان، وأثناء ذلك أصاب أحد المتهميتن نفسه عن طريق الخطأ، كما أضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، كما أضاف المتهمين بالتصرف في المركبة المستولى عليها بالبيع لدى عميليهم«سيئين النية» (شخصين، مقيمان بمحافظة الجيزة)، وقد أمكن ضبطهما، وبحوزتهما المركبة المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المركبة وإتهمهم بسرقته بالإكراه ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.