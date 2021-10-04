كشف لغز اختفاء شاب بالصف بعد 27 عاما من تغيبه: عثروا على رفات جثته بالصحراء

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كشفت تحريات مباجث الجيزة، تفاصيل العثور علي رفات عامل بعد مرور 27 سنة عن تغيبه عن منزل أسرته بمنطقة الصف، تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

كان قسم شرطة الصف، تلقي بلاغا بالعثور على رفات لشخص أثناء عملية إزالة إحدي العقارات التعديات على أملاك الدولة، وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت بقرار من النيابة العامة، وتم انتداب الطب الشرعي لأخذ عينة من العظام لتحليل البصمة الوراثية وكشف سبب الوفاة.

وكشف تقرير الطب الشرعي، ان صاحب رفات الصف، مضى على وفاته 26 سنة وبفحص محاضر التغيب في قسم شرطة الصف والمناطق المجاورة له خلال تلك الفترة، تم تحديد هوية المتوفي، وانه أحد الأشخاص تقدم ببلاغ بتغيب والده يدعي محمد حسن منذ عام 1994.

وأكدت التحريات، أن الوفاة كانت طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وقالت أن صاحب الرفات توفي أثناء التنقيب في صحراء الصف بعد أن انفجر لغم وأسفر عن مصرعه وأن عوامل الطقس تسببت في إختفاء الجثة.

وتم تسليم الرفات إلى نجله بمنطقة الصف؛ لدفنها بمعرفته في مقابر العائلة.