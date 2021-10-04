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ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بحجة الحاقهم للعمل بالخارج

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ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بحجة الحاقهم للعمل بالخارج ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بحجة الحاقهم للعمل بالخارج

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كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص بتعرضه لواقعة إحتيال من قِبل مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج ، والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفيره للعمل دون الوفاء بذلك.

وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة "مندوب بشركة لإلحاق العمالة المصرية بــالخارج - كائنة بالقاهرة" حيث يقوم المتهم بممارسة نشاط إحتيالى فى الإستيلاء على أموال المواطنين من راغبى السفر للخارج بزعم توافر فرص عمل لهم بالخارج بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ، وقام بالإستيلاء من الشاكى على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل له بالخارج دون الوفاء بذلك ،أمكن ضبطه بمقر الشركة، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة

المصرى اليوم

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