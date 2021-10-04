أخبار عاجلة

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

بحوزتهم مخدرات ب8 ملايين جنية ..«الداخلية» تعلن تفاصيل سقوط 3 تشكيلات عصابية بالدقهلية

Print
بحوزتهم مخدرات ب8 ملايين جنية ..«الداخلية» تعلن تفاصيل سقوط 3 تشكيلات عصابية بالدقهلية بحوزتهم مخدرات ب8 ملايين جنية ..«الداخلية» تعلن تفاصيل سقوط 3 تشكيلات عصابية بالدقهلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة بمحافظة الدقهلية، وضبط 3 تشكيلات عصابية بحوزتهم مواد مخدرة تقدر بـ 8 ملايين جنيه.

قالت الداخلية في بيان اليوم الثنين: «إستمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إحدى البؤر الإجرامية المسلحة بمنطقة عزبة الصفيح بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية يقوم على إداراتها عدة تشكيلات عصابية شديدة الخطورة تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم» .

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى)، وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة) تم إعداد مأموريات إستهدفت عناصر تلك التشكيلات، وقد أسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من 8 عناصر إجرامية لـ 4 منهم معلومات جنائية ـاثناء تواجدهم بإحدى الأراضى الزراعية تستخدم كمخزن للخردة بعزبة الصفيح بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبحوزتهم 375 كيلو جرام لمخدر البانجو و325 طربة لمخدر الحشيش وزنت 45 كيلو جرام و4 إسطوانات لمخدر الهيروين وكمية من مخدر الآيس و8390 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية متنوع و5 قطع أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- 2 قطع أسلحة بيضاء و2 سيارة ومبلغ مالىو7 هواتف محمولة وكمية من أدوات التجزئة والتقطيع والتغليف»

وتابعت: «ضبط تشكيل عصابى مكون من 8 عناصر إجرامية لـ 5 منهم معلومات جنائية اثناء تواجدهم بالقرب من مسكن أحد عناصر التشكيل بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبحوزتهم 100كيلو جرام لمخدر البانجو و50 طربة لمخدر الحشيش و2 قطعة أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة و3 قطع أسلحة بيضاء ودراجة نارية دون لوحات ومبلغ مالى و6 هواتف محمولة».

وشددت: «ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية لإثنين منهم معلومات جنائية، اثناء تواجدهم بذات العزبة، وبحوزتهم 25 كيلو جرام لمخدر البانجو و3 قطع أسلحة بيضاء ودراجة نارية دون لوحات ومبلغ مالى و3 هواتف محمو لة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 8 ملايين جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»

السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات

السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات

أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية

أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية