بحوزتهم مخدرات ب8 ملايين جنية ..«الداخلية» تعلن تفاصيل سقوط 3 تشكيلات عصابية بالدقهلية

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة بمحافظة الدقهلية، وضبط 3 تشكيلات عصابية بحوزتهم مواد مخدرة تقدر بـ 8 ملايين جنيه.

قالت الداخلية في بيان اليوم الثنين: «إستمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إحدى البؤر الإجرامية المسلحة بمنطقة عزبة الصفيح بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية يقوم على إداراتها عدة تشكيلات عصابية شديدة الخطورة تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم» .

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى)، وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة) تم إعداد مأموريات إستهدفت عناصر تلك التشكيلات، وقد أسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من 8 عناصر إجرامية لـ 4 منهم معلومات جنائية ـاثناء تواجدهم بإحدى الأراضى الزراعية تستخدم كمخزن للخردة بعزبة الصفيح بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبحوزتهم 375 كيلو جرام لمخدر البانجو و325 طربة لمخدر الحشيش وزنت 45 كيلو جرام و4 إسطوانات لمخدر الهيروين وكمية من مخدر الآيس و8390 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية متنوع و5 قطع أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- 2 قطع أسلحة بيضاء و2 سيارة ومبلغ مالىو7 هواتف محمولة وكمية من أدوات التجزئة والتقطيع والتغليف»

وتابعت: «ضبط تشكيل عصابى مكون من 8 عناصر إجرامية لـ 5 منهم معلومات جنائية اثناء تواجدهم بالقرب من مسكن أحد عناصر التشكيل بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبحوزتهم 100كيلو جرام لمخدر البانجو و50 طربة لمخدر الحشيش و2 قطعة أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة و3 قطع أسلحة بيضاء ودراجة نارية دون لوحات ومبلغ مالى و6 هواتف محمولة».

وشددت: «ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية لإثنين منهم معلومات جنائية، اثناء تواجدهم بذات العزبة، وبحوزتهم 25 كيلو جرام لمخدر البانجو و3 قطع أسلحة بيضاء ودراجة نارية دون لوحات ومبلغ مالى و3 هواتف محمو لة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 8 ملايين جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»