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سقوط أخطر تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

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سقوط أخطر تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة سقوط أخطر تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

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أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب ورشة إصلاح دراجات نارية كائنة بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة وميكانيكى، لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الدراجات النارية بأسلوب «كسر الجادون» وأنهما وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (2) حادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط الدراجتان المستولى عليهما بالورشة «ملك الأول»، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتان، وإتهامهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

المصرى اليوم

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