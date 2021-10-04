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وزير التعليم: «أشجع الأهلي.. ونفكر في تدريس مسيرة صلاح في المناهج»

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وزير التعليم: «أشجع الأهلي.. ونفكر في تدريس مسيرة صلاح في المناهج» وزير التعليم: «أشجع الأهلي.. ونفكر في تدريس مسيرة صلاح في المناهج»

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صرح طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه يشجع النادي الأهلي منذ صغره، وأنه فخور بمسيرة المصري الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال شوقي خلال تصريحات تلفزيونية: «أحب كرة القدم، للأسف لا أستطيع متابعة المباريات بشكل دائم ولكنني أهتم بمعرفة النتائج».

وأضاف: «أنا أهلاوي من صغري، وأعز أصدقائي زملكاوية».

وعن تدريس مسيرة صلاح في المناهج الدراسية، أجاب: «يُعرض علينا اقتراحات عديدة من أجل إضافتها في المناهج، ومن الوارد أن يتم ذلك».

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 103 أهداف حتى الآن في «البريميرليج» (101 مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي)، وبات على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم الإيفواري ديدييه دروغبا مهاجم تشيلسي السابق، متصدر قائمة هدافي الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر صلاح حاليا ترتيب هدافي ليفربول في جميع المسابقات، برصيد 9 أهداف في 9 مباريات، بواقع 6 أهداف بالدوري الإنجليزي و3 أهداف في دوري الأبطال، متفوقا بفارق 4 أهداف على أقرب ملاحقيه ماني.

كما يعد صلاح أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي مساهمة في تسجيل الأهداف، هذا الموسم، حيث شارك في إحراز 9 أهداف من إجمالي 17 سجلها ليفربول في البطولة، حتى الآن، بإحرازه 6 أهداف وقيامه بثلاث تمريرات حاسمة لزملائه.

المصرى اليوم

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