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يسرا تغني «قانون العالم الجديد» على طريقة المهرجانات

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يسرا تغني «قانون العالم الجديد» على طريقة المهرجانات يسرا تغني «قانون العالم الجديد» على طريقة المهرجانات

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عقد المنتج وليد منصور مؤتمرا صحفيا للمطربة يسرا للإعلان عن تفاصيل تعاقدهما بعد نجاح أول اغانيهما « القاهرة» التي طرحت منذ أيام قليلة على موقع «يوتيوب» وحققت نسبة مشاهدات مرتفعة.

وأعلن وليد خلال المؤتمر أنه يري أن يسرا صوت وطريقة غناء مختلفة وواثق من نجاحها مؤكدا أنها ستكون من أهم الأصوات على الساحة الغنائية في خلال فترة قصيرة وستنافس نجمات الصف الأول بقوة.

من جانبها أكدت يسرا انها ستطرح خلال أيام قليلة ثاني اغاني البوم «ستاد القاهرة» وهي اغنية «قانون العالم الجديد» وهي اغنية تحمل شكل المهرجان ومختلفة عن باقي اغاني الألبوم ولكن مهرجان بطريقة راقية ومزيكا بشكل جديد وبها رسالة ومضمون.

المصرى اليوم

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