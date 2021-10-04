هند صبري تشارك في إطلاق أعمال إبداعية لتحقيق الاستدامة البيئية في إكسبو 2020 دبي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تشارك الفنانة هند صبري في فعاليات إكسبو 2020 دبي، المنعقد في الفترة الممتدة من بداية أكتوبر الجاري حتى 31 مارس 2022، لإطلاق سلسلة من البرامج الإبداعية التوعوية بالتعاون مع ناشيونال جيوغرافيك بهدف رفع الوعي حول المتغيرات البيئية اليومية ومساعدة الأشخاص حول العالم على تحقيق الاستدامة البيئية.

تأتي سلسلة الأعمال الإبداعية الجديدة في إطار مبادرة «الجمال الأخضر» وتم إنتاجها بالتعاون مع ناشيونال جيوغرافيك لتتضمن محتوى هادف يحدث فرقاً حقيقياً، ويساعد على تمكين الأشخاص بصورة تحقق الاستدامة البيئية، وسعيًا لتشجيع وتمكين نحو 250 مليون شخصاً للحفاظ على العالم خال من التلوث، وكوكب أكثر اخضراراً بحلول عام 2025.

يغطي المحتوى التعليمي التوعوي للسلسلة الجديدة موضوعات الاستدامة الرئيسية المتعلقة بالجمال، وسيتم شرح موضوعات مثل استخدام البلاستيك والتعبئة والتغليف واستخدام المياه والعلوم الخضراء، ومشاركة النصائح العملية بهدف جعل الاستدامة في متناول الجميع وتمكين الأشخاص من اتخاذ #OneGreenStep في حياتهم اليومية، كما سيتم الكشف عن الجزء الأول من المحتوى التعليمي في إكسبو 2020 دبي.