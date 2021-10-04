بالصور .. محمد محمود يداعب مخطط أحمال الأهلي بـ «القاضية ممكن»

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سيطر جو من المرح والدعابة على مران الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء أمس الأحد في إطار بدء الاستعداد لمواجهة بطل النيجر في مستهل رحلة الدفاع عن لقب المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعاد الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني للاعبي الفريق لمدة 3 أيام.

وتألق اللاعب محمد محمود العائد للأهلي هذا الموسم بعد فترة غياب طويلة للإصابة، خلال التدريبات وأظهرت بعض الصور خلال المران محمد محمود وهو يداعب مخطط أحمال الفريق كابيلو رانجوجا ويحاول توجيه اللكمات له على طريقة لاعبي الملاكمة أو ربما على طريقة "القاضية ممكن".

وشارك محمد محمود مؤخراً في بعض مباريات الأهلي الودية وظهر بصورة مبشرة.

محمد محمود