بالخطوات.. طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

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أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

«المصري اليوم» تقدّم طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

1. الدخول على موقع وزارة الصحة «pod.mohb.gov.eg ويتم تدوين البيانات من خلال نوع الإعاقة.

2. في أقرب لجنة طبية يتم تحديد موعد الكشف، ويجب أن يأخذ المعاق كل الأوراق والفحوصات الطبية إذا وجدت، حتي يتم تقديم للجنة الطبية.

3. أصل بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية 4 بعد تقديم كافة الاوراق خلال 10 أيام، إذ يتم الرجوع إلى موقع وزارة الصحة لمعرفة هل تم قبول الطلب أم لا.

5. في حالات القبول، يتم الدخول على موقع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، Rdis.moss.gov.eg ويتم رفع صورتك الشخصية وصورة بطاقة الرقم القومي، والاطفال يتم رفع شهادة الميلاد.

6. يتم حجز أقرب موعد في مكتب تأهيل طبقا لمحل السكن.

7. عند الذهاب إلى مكتب التاهيل يكون لديك 3 صور شخصية مقاس 4 في 6، والخلفية تكون بيضاء وصورة الرقم القومي واصلها ويتم تقديمهم إلى مكتب التاهيل للكشف الوظيفي.

8. بعد تقديم الأوراق المطلوبة في مكتب التأهيل تستعلم عن قبول الطلب على موقع وزارة التضامن Rdis.moss.gov.eg 9 في حالة القبول يتم انتاج البطاقة ويتم تجديدها كل 5 سنوات ويتم توصيلها إلى باب المنزل.