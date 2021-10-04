الأهلي يخوض وديتين قبل السفر إلى النيجر لمواجهة الحرس الوطنى

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استقر الجهاز الفنى للاهلى بقيادة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى على خوض الفريق مباراتين وديتين خلال الأيام المقبلة إستعدادا لضربة البداية فى البطولة الأفريقية أمام بطل النيجر، وينتظر تحديد طرفى الوديتين خلال ساعات، ويواصل الأهلى تدريباتة اليومية على ملعب مختار التتش حيث يركز الجهاز الفنى على بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها خلال مباراة الحرس الوطنى، وشارك الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق في جزء من المران الجماعي أمس الأول على ملعب التتش، وذلك وفقًا للبرنامج الذى يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين والتي استمرت لمدة ٣ أيام، واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

وكان الأهلي قد خاض تجربة ودية أمام الغابة انتهت بفوز الفريق بـ٧ أهداف دون رد، ثم منح الجهاز الفني راحة ثلاثة أيام للاعبين قبل أن يواصل استعداداته اليوم لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر التي تقام يوم ١٦ أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.