تخطيط الأهلى تجتمع مع موسيمانى لحسم ملف المدرب العام

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تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، التى يترأسها محسن صالح إجتماع مع بيتسو موسيمانى خلال الساعات المقبلة لحسم ملف تعيين المدرب العام المقرر ضمه للجهاز الفنى بعد فترة من الخلاف بين موسميانى وإدارة الأهلى على هوية المدرب، ووفقا لمصدر داخل النادى فان لجنة التخطيط ستقوم بعرض أسماء المدربين على المدير الفنى لاختيار واحد منهم بعدما إنحصرت الترشيحات بين رضا شحاتة وعلاء ميهوب، وترغب إدارة الأهلى فى إنهاء الملف قبل سفر الفريق الى النيجر لمواجهة الحرس الوطنى يوم 16 أكتوبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

كان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الحرس الوطني التي تقام يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص موسيماني على عقد جلسة مع معاونيه للوقوف على التصور النهائي للمرحلة المقبلة، التي تسبق السفر إلى النيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية لدوري أبطال إفريقيا، وعقد المدير الفني محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة وتجديد دوافع اللاعبين.