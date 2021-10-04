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تاريخ مواجهات وليبيا .. حكاية 21 مباراة

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تاريخ مواجهات مصر وليبيا .. حكاية 21 مباراة تاريخ مواجهات وليبيا .. حكاية 21 مباراة

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تترقب أنظار الكرة العربية والأفريقية مواحهتي منتخب أمام نظيره الليبي، المقرر لهما 9 و 12 من أكتوبر الجاري بمنافسات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات 2022.

وواجه المنتخب المصري نظيره الليبي في 21 مباراة سابقة، بواقع 6 في تصفيات أمم أفريقيا و 2 بتصفيات المونديال و 4 بدورة الألعاب العربية و مباراة وحيدة بكأس أمم أفريقيا وأخرى بدورة الألعاب الأفريقية وواحدة أيضاً بدورة ألعاب البحر المتوسط و6 لقاءات ودية.

ونجح المنتخب المصري في تحقيق 13 انتصارًا مقابل 5 للمنتخب الليبي و 3 تعادلات.

وسجل الفراعنة 52 هدفًا في حين أحرز منتخب ليبيا 23 هدفًا في الشباك المصرية.

المباراة الأولى جمعت الطرفين في السادس من أغسطس من عام 1953 وشهدت أكبر عدد من الأهداف عبر تاريخ مواجهاتهمات والفوز الأكبر لمنتخب مصر بنتيجة 10/2 وذلك بمنافسات دورة الألعاب العربية.

أما المواجهة الأخيرة فكانت ودية في يناير من عام 2016 وفاز فيها المنتخب المصري بهدفين نظيفين.

وعلى مستوى مباراتي تصفيات كأس العالم تقاسم المنتخبان الفوز، فانتصر منتخب ليبيا في ملعبه بهدفين مقابل هدف، ورد الفراعنة في القاهرة بنتيجة 4/1 وذلك بتصفيات مونديال 2006.

المصرى اليوم

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