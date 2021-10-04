حكم قضائي يثبت عدم إحترام «دولة الإخوان» لأحكام القضاء

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رصدت «المصري اليوم» حكم قضائي نهائي وبات بشهادة من المحكمة الإدارية العليا، كان قد سبق صدوره عام 2013- وقت حكم جماعة الإخوان الإرهابية- من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قضت فيه بإلغاء قرار الحكومة «السلبى» بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية .

أكدت المحكمة في حكمها على عدة مظاهر تثبت عدم إحترام نظام الدولة وقت رئاسة محمد مرسي العياط للجمهورية للسلطة القضائية وإستقلال القضاء، حيث قالت أن «مرسي» أعلن للعالم عدم رضائه عن بعض الأحكام القضائية، ما أدى إلى اجتراء بعض الدول الخارجية على التدخل في إرادة الشعب المصري الذي تصدر الأحكام وتنفذ بإسمه، كما أنهم ضربوا أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام وأشاعوا بين صفوف الناس منهج اللاشرعية وسرت العدوي في المؤسسات والمصالح وتحولت نصوص الدستور والقانون إلى حطام مما ينال من شرعية نظام حكمهم , وأن رئيس الجمهورية أولى الناس بالحرص على استقلال القضاء وتأكيد احترام أحكامه والعمل على شيوع هذا الاحترام بين سلطات الدولة.

وأشارت المحكمة أن رئيس الدولة بحكم ما أقسمه من اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية فضلا عن تكراره ثلاث مرات هو أولى الناس بالحرص على استقلال القضاء وتأكيد إحترام أحكامه، والقول بغير ذلك هو عدوان على الدستور.

وأضافت المحكمة في نص حكمها، أن ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في ظل النظام الحاكم الجديد – نظام الإخوان- هو مقدمة حتمية للفوضى وضياع هيبة القانون، وتعد إنتهاكا للشرعية الدستورية ويؤدي إلى نتائج خطيرة في المجتمع.

جاء ذلك في نزاع بين عدد من المعلمين ونقابة المعلمين في واقعة إمتناع النقابة التي كانت تتشكل من أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين أنذاك عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح الدعيين.