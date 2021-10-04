صدمة في بوليوود بعد وفاة الممثلة «مانيشا ياداف» عن 29 عاماً

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حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني في بوليوود بعد وفاة النجمة الهندية «مانيشا ياداف»، عن عمر 29 عاماً إثر نزيف بالمخ.

مانيشا ياداف

وعبرت النجمة «باريدهى شارما»- التي شاركت «مانيشا» في العمل بدور «جودا باي»- عن حزنها فور سماع الخبر وكتبت على قصص إنستجرام ناعية لها: «هذا الخبر مفجع للغاية».

مانيشا ياداف

وأثناء حديثها إلى Times of India، قالت «باريدي» إنها صُدمت لسماع أن «مانيشا» لم تعد موجودة، وكشفت أنها تعرفت على الأخبار المأساوية عن طريق مجموعة واتس آب التي تضم ممثلات العرض.

مانيشا ياداف

وقالت «باريدي»: «لم أكن على اتصال دائم بها بعد توقف عرضنا، لكن لدينا مجموعة واتس آب تسمى Mughals التي تجمع كل الممثلات المشاركات في العرض، وهذه هي الطريقة التي كنا على اتصال بها، وإذا كان هناك أي شيء مهم يجب مشاركته حول حياة أي منا، فنحن نفعل ذلك في المجموعة، ومن خلال هذه المجموعة علمت بالخبر الذي صدمني».

وتابعت إنها حزينة بشكل خاص على حقيقة أن «مانيشا» لديها طفل رضيع، وأضافت: «كانت طاقتها عالية دائمًا وكانت شخصًا مرحًا، لقد قضينا وقتًا رائعًا في التصوير معًا من أجل العرض، أتذكر أنها كانت دائما مليئة بالحياة، سماع خبر وفاتها أمر محزن حقًا بالنسبة لي وما يزعجني أكثر هو أن لديها طفلًا يبلغ من العمر عامًا واحدًا، قلبي يخرج إلى عائلتها».

وتوفت الممثلة الهندية «مانيشا ياداف» عن 29 عاما إثر نزيف بالمخ لتخلف حالة من الحزن في بوليوود وبين زملاءها.