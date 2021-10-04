مقدم قانون منع التنمر على ذوى الإعاقة للبرلمان : «تغليظ العقوبة» خطوة أولي

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قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، إن سبب تقديم مشروع القانون «لما بقعد دايما مع أصدقائي من ذوي الإعاقة علشان أسمع مشاكلهم بيبقي التنمر عليهم أول وأهم مشاكلهم اللي بيتكلموا عنها.»

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل مشروع قانون تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر.

وأشار النائب أن السوشيال ميديا مليئة بمئات من المشاهد القاسية التي تكشف تنمر صريح على ذوي الإعاقة والتي تسيب مشاكل نفسية تصل أحيانا للانتحار.

وأضاف النائب أن التنمر ضد ذوي الإعاقة لا يليق بمصر وهي في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، قائلا: لازم الفئات الأولي بالرعاية تعيش حياة كريمة زي الحياة الكريمة التي بيحققها الرئيس لكل المصريين.

وأوضح النائب أن مشروع القانون خطوة أولى في رحلة القضاء على جريمة التنمر على ذوي الاعاقة، مؤكدا أننا نحتاج مسئولية مجتمعية متكاملة في التوعية من كل فرد في النخبة المصرية ومن عموم المجتمع.

وتابع: «أنا حابب أختم كلمتي بجملة قالها صديق من ذوي الاعاقة ليا، قالي احنا مش ذنبنا إننا اتخلقنا بإعاقة فَلَو الناس مش هتدعمنا على الأقل يسيبونا نواجه معاناتنا بدون ألم أو تجريح».