لنشر المعرفة ومواجهة الشائعات «حماة الوطن» يطلق مبادرة «اعرف واطمن»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت أمانة حزب حماة الوطن بالجيزة مبادرة بعنوان «اعرف واطمن»، تهدف إلى تنمية الوعي لدى المواطنين من خلال نشر المعرفة ودحض الشائعات بالمعلومات والأفكار الصحيحة، وذلك في إطار تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمر على ضرورة تنمية الوعي، باعتباره قضية استراتيجية وحتمية لا تقبل النقاش، وقاعدة أساسية لبناء الدولة الوطنية الحديثة التي يجري التأسيس لها حاليا.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر( تنمية الوعي من أجل الجمهورية الجديدة)، الذي نظمته أمانات الشؤون السياسية والقبائل والعائلات وحقوق الإنسان والتواصل الجماهيري، بمشاركة كافة الأمانات النوعية والفرعية التابعة لأمانة حماة الوطن بالجيزة، بقيادة النائب الدكتور نافع عبدالهادي.

وقال محمود الشناوي أمين الشؤون السياسية ومؤسس مبادرة (اعرف واطمن)، أن المبادرة تعد ترجمة حقيقية على أرض الواقع، لمساعي القيادة السياسية بشأن تنمية الوعي لدى المواطنين، وفقا لما أكده الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي، بإن الوعى هو أخطر قضية تواجه المجتمعات.

وأشار إلى أن أهداف المبادرة، التي شارك في تأسيسها الإعلامية عبير ابو طالب وأستاذ الإعلام دكتوره مي مصطفى، تصب في خانة دعم جهود القيادة السياسية من خلال تسليط الضوء على ما يتم من إنجازات فاقت التصورات، جعلت الدولة المصرية في المقدمة باعتبارها رقما مهما في معادلات المنطقة والعالم، وأضاف في كلمته أمام مؤتمر( تنمية الوعي من أجل الجمهورية الجديدة)، أن المبادرة تمثل نافذة علمية ومنهجية مهمتها التعريف بالجهود الجبارة، التي تتم لرفعه الوطن، والعمل على دحض الشائعات، وملىء الفراغ المعلوماتي وسد العجز المعرفي، بخصوص القضايا الداخلية والخارجية.

وقال النائب الدكتور نافع عبدالهادي آمين حزب حماة الوطن بالجيزة في كلمته أمام المؤتمر، أن تنفيذ المبادرة يمكن أن يجمع كل أمانات وتشكيلات الحزب ،خاصة الشباب بهدف إشراكهم في دراسة المشكلات، ووضع الخطط لحلها، باعتبار الشباب شريك أساسي في التنمية، وتأكيدا لمبدأ تمكين الشباب ودعمهم، الذي يحرص ويؤكد عليه الرئيس السيسي في كل مناسبة.

فيما أكد اللواء محمد الكيلاني أمين التنظيم في كلمة وجهها للمؤتمر، أن إطلاق مبادرة «اعرف واطمن،» من خلال حزب حماة الوطن، يمثل قفزة كبيرة في آداء الحزب سياسيا، ويرفع رصيد الحزب جماهيريا، بالإضافة إلى التأكيد على دعم «حماة الوطن»، لخطط الرئيس السيسي لتأسيس الدولة الوطنية الحديثة، والوقوف خلف القيادة السياسية عمليا، والترويج لانجازاتها بشكل ملموس، ولا يترك مجالا لأي شائعة مغذية لمشاعر القلق والنفور وعدم اليقين.