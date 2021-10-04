تألق حجازي وصلاح يبهر العالم.. ماذا قدم المحترفين المصريين قبل مباراة ليبيا؟

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وجه المحترفون المصريون رسالة قوية للمنتخب الليبي قبل المباراة التى ستجمعهما الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 .

حيث شهدت الملاعب الأوربية و العربية تألق اللاعبين بشكل ملفت ومبهر ، بعدما ساهم المصريين في 7 أهداف في الدوريات المختلفة .

ونجح 4 لاعبين في التسجيل ة المساهمة وهم: محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، وعمر مرموش جناح شتوتجارت الألماني، ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي.

سجل محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 76 بعدما ساهم فى تسجيل الهدف الاول الذى سجلة مانى

واستعاد مصطفى محمد استعادة ذاكرة التهديف وسجل هدفى جالاتا سراي الأول والثاني مصطفى محمد في الدقيقتين 5 و75 على التوالي.

وسجل المدافع أحمد حجازي هدفا وصنع آخر ليقود فريق الاتحاد، للفوز على ضيفه الأهلي بهدفين دون مقابل، في ديربي جدة

وأحرز أحمد حجازي هدف الاتحاد الثاني في المباراة من ضربة رأس بعد أن صنع أيضا هدف الاتحاد الأول الذي أحرزه حمدان الشهراني

وساهم عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني فى فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه فريق هوفنهايم .

وصنع عمر مرموش هدف التقدم لفريقه أمام هوفنهايم