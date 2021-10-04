٥ آلاف للفائز.. جامعة بنها تطلق مسابقة لتصميم «لوجو» الجامعة الأهلية بالعبور

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أطلقت جامعه بنها، مسابقه لتصميم لوجو لجامعه بنها الأهلية بالعبور، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعه، زالدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال بيان صحفي، الاثنين، إن المسابقه تتضمن تصميم لوجو لجامعة بنها الأهلية، بشرط أن يكون اللوجو مبتكر ومتميز وجديد كفكرة تصميمية، وأن يكون معبرا عن هوية الجامعه ورسالتها، وأن يعبر في مجمله عن رسالة ورؤية جامعة بنها الأهلية وكونها تتبع جامعة بنها ومقر الجامعة الأهلية بالعبور.

كما تتضمن شروط المسابقة، ألا يكون اللوجو مقتبسا عن أي شعار أو جهة أخرى، ولا يحق المطالبة باللوجو الفائز فيما بعد ويصبح ملكا للجامعة، ويحق للمتقدم تقديم أكثر من تصميم للوجو جامعة بنها الأهلية.

واشترطت الجامعة، أن يحتوي اللوجو على اللغتين العربية والإنجليزية، وإمكانية تنفيذه ووضعه في وسائل الإعلان والإعلام والمراسلات والمكاتبات، ويحتفظ اللوجو بوضوح بجميع عناصره عند التصغير والتكبير، كما انه يتم تقديم ملف مطبوع على أي A4 ألوان وأبيض وأسود ( pdf، نسخة على CD) وتقنية عالية الجودة للطباعة، ويقتصر لوجو جامعه بنها على لون واحد أزرق أو الأزرق بدرجاته، ويتم تصميم لوجو جامعه بنها الأهلية بصيغ Resolution300، CMYK بجودة عالية، ويرفق مع لوجو جامعة بنها الأهلية تقرير يوضح فكرة اللوجو وأسس تصميمه وفلسفته وما يرمز عليه.

وأكدت الجامعة أن المسابقة مقدمة لطلاب جامعة بنها وأن الفائز بأفضل تصميم سوف يحصل على جائزة ماليه قيمتها 5000 جنيه، مع التأكيد على تسليم الأعمال الخاصة بالمسابقة لوجو جامعة بنها الأهلية فرع العبور في موعد غايته من 3-10 حتي 2021/10/12 مرفق به اسم المتسابق ورقم التليفون والايميل الخاص به وصورة من بطاقة الرقم القومي وذلك لمكتب الدكتور عميد كلية الفنون التطبيقية.